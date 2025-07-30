В ФБР нашли "секретные документы" по связям Трампа и России: но есть нюанс
Директор Федерального разведывательного Бюро США Кэш Патель "случайно обнаружил" секретные документы о "связях" президента Дональда Трампа с РФ. Документы, которые нашли в "мешках для сжигания", могут оказаться "подделкой демократов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Отмечается, что тысячи документов якобы были найдены в секретной комнате в здании ФБР. Документы были упакованы в так называемые "мешки для сжигания" и подготовлены к утилизации - уничтожению в специальной печи.
По данным источников телеканала, один из документов - это секретное приложение к окончательному отчету бывшего специального прокурора Джона Дарема. Там содержатся все разведывательные данные, которые изучил прокурор.
Решение о рассекречивании приложения примут директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, непосредственно Патель, директор Национальной разведки Тулси Габбард, генеральный прокурор Пэм Бонди и и.о. директора Агентства национальной безопасности Уильям Хартман .
После этого документ передадут председателю Судебного комитета Сената Чаку Грассли, который его обнародует.
В документе, по данным источников, якобы содержатся данные о том, что именно ФБР времен 44-го президента США Барака Обамы будет играть главную роль в расследовании данных о вероятном сговоре Трампа с Россией.
Также там якобы есть упоминание о том, что ФБР начала неофициальное расследование задолго до того, как скандал с вероятными связями Трампа и России вышел наружу.
"В конце концов, обнародование секретного приложения придаст больше правдивости утверждению о том, что внутри правительства США существовал скоординированный план, направленный на то, чтобы помочь кампании Клинтон разжечь споры о связях Трампа с Россией", - пояснил изданию один из источников.
Другой собеседник сказал, что ФБР запустило расследовательскую операцию против Трампа, которая получила название "Crossfire Hurricane", через несколько дней после того, как Дарем ознакомился с данными.
Таким образом, сказал еще один чиновник, вообще не исключается, что документы по "связям Трампа с Россией" на самом деле были "подделаны демократами".
"Трудно представить, как Бреннан, Клэппер и Коми (экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, экс-директор Нацразведки Джеймс Клэппер и экс-директор ФБР Джеймс Коми, которые занимали должности во времена Обамы - ред.) смогут это объяснить", - сказал собеседник издания.
Отметим, в начале июля Центральное разведывательное управление США опубликовало отчет, в котором говорится о якобы многочисленных процедурных нарушениях при составлении оценки о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Об этом заявил директор ЦРУ Рэтклифф.
Напомним, что Сенат США утвердил Кэша Пателя на должность главы ФБР 20 февраля 2025 года. При этом все демократы выступали против.
Патель известен, как сторонник всякого рода конспирологии и настроен антиукраински - в частности, требовал от Конгресса "расследовать", куда Украина тратит деньги из американской помощи.
Подробнее о том, что известно о директоре Федерального бюро расследований США - читайте в материале РБК-Украина.