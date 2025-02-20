Сенат США затвердив наступного директора ФБР: що про нього відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Проти призначення Пателя виступила декілька сенаторів-республіканців: Ліза Мурковскі від Аляски та Сьюзан Коллінз від Мен. Але він заручився підтримкою всіх інших республіканців.

Остаточне голосування було 51 "за" и 49 "против". Відмічається, що всі демократи Сенату виступили проти Пателя.

Затвердження Пателя, як пише видання, прийшло в період значних змін у ФБР. Відколи Трамп вступив на посаду, серед тих, кого він залучив до бюро, був афілійований представник Ілона Маска. А керівника польового офісу у Вашингтоні, шістьох найвищих керівників ФБР і кількох керівників польових офісів ФБР по всій країні звільнили.

Що відомо про Кеша Пателя

Кеш Патель є давнім прихильником Трампа. Раніше він працював на Капітолійському пагорбі та в першій адміністрації Трампа. Він також був федеральним прокурором у Вашингтоні та федеральним громадським захисником у Флориді.

Вважалося, що він очолить ФБР під час першої адміністрації Трампа, але тодішній генеральний прокурор Білл Барр виступив проти цього плану, заявивши, що Патель не має відповідної кваліфікації.