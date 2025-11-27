ФБР установило личность стрелка в Вашингтоне: им оказался гражданин Афганистана, - СМИ

В среду, 26 ноября, в двух кварталах от Белого дома мужчина выстрелил в двух бойцов Национальной гвардии США. Им, судя по всему, является гражданин Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и CBS News .

По данным CNN, ФБР полагает, что установило личность подозреваемого в стрельбе по военнослужащим Нацгвардии.

Источники заявили, что первоначальная идентификация стрелка совпадает с мужчиной из штата Вашингтон, который, судя по всему, иммигрировал туда из Афганистана в августе 2021 года.

Один из сотрудников правоохранительных органов добавил, что власти сняли отпечатки пальцев задержанного мужчины и таким образом получили первоначальное имя. Однако правоохранители все еще работают над дополнительным подтверждением.

Тем временем CBS тоже пишет, что подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана. Более того, издание уточнило его имя - подозреваемого стрелка зовут Рахманулла Лаканвал.

По словам двух источников, для нападения мужчина использовал пистолет.