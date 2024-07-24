ФБР розкрило нові подробиці замаху на Трампа

Нагадаємо, 13 липня під час мітингу в Пенсільванії у колишнього президента США Дональда Трампа стріляли. Хлопець здійснив кілька вистрілів в Трампа й одна з куль зачепила його вухо.

ФБР підтвердило, що в Трампа стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. За інформацією The Washington Post, Крукс, згідно зі списками виборців штату Пенсільванія, є республіканцем.

Детальніше про замах та підозрюваного, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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