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ФБР розкрило нові подробиці замаху на Трампа

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Федеральне бюро розслідувань США розкрило нові подробиці замаху на колишнього президента США Дональда Трампа. Виявилось, що під час підготовки замаху злочинець вивчав деталі вбивства експрезидента США Джона Кеннеді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Це пошук, очевидно, важливий з точки зору його душевного стану.. Це той самий день, коли він, здається, зареєструвався на мітинг Батлера", - сказав юридичному комітету Палати представників.

 

Нагадаємо, 13 липня під час мітингу в Пенсільванії у колишнього президента США Дональда Трампа стріляли. Хлопець здійснив кілька вистрілів в Трампа й одна з куль зачепила його вухо.

ФБР підтвердило, що в Трампа стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. За інформацією The Washington Post, Крукс, згідно зі списками виборців штату Пенсільванія, є республіканцем.

Детальніше про замах та підозрюваного, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиФБРДональд Трамп