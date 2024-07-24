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ФБР раскрыло новые подробности покушения на Трампа

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Федеральное бюро расследований США раскрыло новые подробности покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Оказалось, что во время подготовки покушения преступник изучал детали убийства экс-президента США Джона Кеннеди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

 

Напомним, 13 июля во время митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа стреляли. Парень совершил несколько выстрелов в Трампа и один из шаров задел его ухо.

ФБР подтвердило, что в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. По информации The Washington Post, Крукс, согласно спискам избирателей штата Пенсильвания, является республиканцем.

Подробнее о покушении и подозреваемом, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиФБРДональд Трамп