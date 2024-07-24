ФБР раскрыло новые подробности покушения на Трампа

Напомним, 13 июля во время митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа стреляли. Парень совершил несколько выстрелов в Трампа и один из шаров задел его ухо.

ФБР подтвердило, что в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. По информации The Washington Post, Крукс, согласно спискам избирателей штата Пенсильвания, является республиканцем.

Подробнее о покушении и подозреваемом, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.