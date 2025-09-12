ФБР показало відео втечі ймовірного вбивці Чарлі Кірка

ФБР опублікувало відеозапис, на якому зафіксовано втечу ймовірного стрільця з місця вбивства американського активіста Чарлі Кірка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральне бюро розслідувань.

На кадрах видно, як підозрюваний після стрілянини стрибає з даху будівлі та залишає місце злочину.

За інформацією ФБР, чоловік піднявся на дах близько 12:00 за місцевим часом. Після вбивства Кірка він стрибнув униз і втік.

Пістолет та набої підозрюваний залишив у лісовій зоні поруч з університетом.

На місці події, зокрема на даху, правоохоронці виявили низку слідів: - відбитки взуття, відбиток передпліччя та долоні.

ФБР закликало всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо вбивства активіста, повідомити про це слідчим.