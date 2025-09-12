ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ФБР показало видео побега предполагаемого убийцы Чарли Кирка

Юта, Пятница 12 сентября 2025 09:16
UA EN RU
ФБР показало видео побега предполагаемого убийцы Чарли Кирка Фото: опубликовано видео побега стрелка после убийства Кирка (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

ФБР опубликовало видеозапись, на которой зафиксирован побег предполагаемого стрелка с места убийства американского активиста Чарли Кирка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральное бюро расследований.

На кадрах видно, как подозреваемый после стрельбы прыгает с крыши здания и покидает место преступления.

По информации ФБР, мужчина поднялся на крышу около 12:00 по местному времени. После убийства Кирка он прыгнул вниз и сбежал.

Пистолет и патроны подозреваемый оставил в лесной зоне рядом с университетом.

На месте происшествия, в частности на крыше, правоохранители обнаружили ряд следов: - отпечатки обуви, отпечаток предплечья и ладони.

ФБР призвало всех, кто владеет какой-либо информацией об убийстве активиста, сообщить об этом следователям.

Главное об убийстве Чарли Кирка

10 сентября снайпер застрелил Чарли Кирка во время дебатов в Университете долины Юта. Это было первое его выступление из 15 запланированных в рамках своего тура "American Comeback Tour".

Звуки стрельбы раздались на 20-й минуте выступления. Кирка был ранен в шею, его госпитализировали, а состояние назвали критическим.

Чуть позже президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что Кирк умер от полученного ранения.

По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который вместе с ФБР ведет расследование, стрелок, вероятно, произвел один выстрел с крыши соседнего здания на территории университетского кампуса в рамках "целенаправленной атаки".

ФБР задержали двух подозреваемых в убийстве, но впоследствии их отпустили.

Напомним, Трамп заявил, что на причастных к убийству Чарли Кирка устроили "охоту" и надеются вскоре его задержать.

Что известно о Кирке

Чарльз (Чарли) Джеймс Кирк был известным американским консервативным деятелем, публицистом и медийной личностью.

С 2021 года он возглавлял организацию Turning Point USA (TPUSA), которая превратилась в крупнейшее студенческое движение консервативного направления и собрала миллионы сторонников в социальных сетях.

Кирк часто выступал с критикой военной помощи США Украине и политики президента Украины Владимира Зеленского, обвиняя главу государства в нежелании завершить войну с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ФБР
Новости
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России