ФБР показало видео побега предполагаемого убийцы Чарли Кирка

ФБР опубликовало видеозапись, на которой зафиксирован побег предполагаемого стрелка с места убийства американского активиста Чарли Кирка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральное бюро расследований.

На кадрах видно, как подозреваемый после стрельбы прыгает с крыши здания и покидает место преступления.

По информации ФБР, мужчина поднялся на крышу около 12:00 по местному времени. После убийства Кирка он прыгнул вниз и сбежал.

Пистолет и патроны подозреваемый оставил в лесной зоне рядом с университетом.

На месте происшествия, в частности на крыше, правоохранители обнаружили ряд следов: - отпечатки обуви, отпечаток предплечья и ладони.

ФБР призвало всех, кто владеет какой-либо информацией об убийстве активиста, сообщить об этом следователям.