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ФБР фиксирует призывы к вооруженным протестам в день инаугурации Байдена

Пятница 15 января 2021 03:58
ФБР фиксирует призывы к вооруженным протестам в день инаугурации Байдена
Фото: протесты в США (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Федеральное бюро расследований (ФБР) фиксирует обсуждения в интернете событий, которые могут привести к насилию в связи с инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Пока неясно, какие угрозы являются реальной проблемой и могут быть воплощены в реальность.

Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй, пишет The Hill.

Он отметил, что ФБР отслеживает призывы к потенциальным вооруженным протестам.

"И причина, по которой я использую слово "потенциальный", заключается в том, что одна из реальных проблем в этой области - попытаться отличить желаемое от намеренного. Мы обеспокоены возможностью применения насилия во время многочисленных протестов и митингов, запланированных здесь, в округе Колумбия, и в зданиях столиц штатов по всей стране в ближайшие дни, в результате чего вооруженные люди могут оказаться в непосредственной близости от правительственных зданий и официальных лиц", - сказал Рэй.

Напомним, в городе Вашингтон будут дежурить более 20 тысяч военнослужащих в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

РБК-Украина писало, что Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о запланированном штурме Капитолия в день инаугурации.

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