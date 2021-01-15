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Более 20 тысяч военных будут дежурить в Вашингтоне в день инаугурации Байдена

Пятница 15 января 2021 00:21
Более 20 тысяч военных будут дежурить в Вашингтоне в день инаугурации Байдена
Фото: военные на протестах в США (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В городе Вашингтон, столица США, будут дежурить более 20 тысяч военнослужащих в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Они будут следить за поддержанием порядка в столице.

Об этом сообщает "Голос Америки".

До этого в Национальной гвардии заявили, что направят в Вашингтон до 15 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности накануне дня инаугурации.

"Думаю, можно ожидать, что здесь будет более 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии", - заявил глава столичного департамента полиции Роберт Конти.

Представители Министерства обороны США также подтвердили выдачу разрешения на увеличение контингента.

Ранее сообщалось, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях призывают к срыву инаугурации избранного президента Джо Байдена.

РБК-Украина писало, что Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о запланированном штурме Капитолия в день инаугурации.

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