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Капитолий могут штурмовать на инаугурации Байдена. Сенаторы получили предупреждение

Вашингтон, Вторник 12 января 2021 21:41
Капитолий могут штурмовать на инаугурации Байдена. Сенаторы получили предупреждение
Фото: штурм Капитолия США (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Церемония состоится 20 января.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник.

По его словам, законодателям сообщили о риске вооруженного нападения на Капитолий, Белый дом и здание Верховного суда в день инаугурации Байдена.

В Вашингтоне в день инаугурации для обеспечения безопасности будут привлечены около 15 тысяч сотрудников Национальной гвардии.

Некоторые сенаторы, обеспокоенные угрозой возможных беспорядков, призвали избирателей не приезжать в Вашингтон в день инаугурации Байдена.

Напомним, инаугурация Байдена пройдет 20 января. При этом организаторы отметили, что география церемонии "будет крайне ограничена", а концепция последующего за ней парада "будет переосмыслена".

Кроме того, 6 января в Вашингтоне под зданием Капитолия произошли масштабные протесты сторонников Дональда Трампа, которые переросли в столкновения с правоохранителями. Прокуратура возбудила 55 уголовных дел против участников событий, в ходе которых был захвачен Капитолий.

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