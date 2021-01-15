ФБР фіксує заклики до збройних протестів у день інавгурації Байдена

Фото: протести в США (GettyImages)

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) фіксує обговорення в інтернеті подій, які можуть призвести до насильства в зв'язку з інавгурацією новообраного президента Джо Байдена. Поки неясно, які загрози є реальною проблемою і можуть бути втілені в реальність.

Про це заявив глава ФБР Крістофер Рей, пише The Hill.

Він зазначив, що ФБР відстежує заклики до потенційних збройним протестів.

"Та причина, по якій я використовую слово "потенційний", полягає в тому, що одна з реальних проблем в цій області - спробувати відрізнити бажане від навмисного. Ми стурбовані можливістю застосування насильства під час численних протестів і мітингів, запланованих тут, в окрузі Колумбія і в будівлях столиць штатів по всій країні у найближчі дні, в результаті чого озброєні люди можуть опинитися в безпосередній близькості від урядових будівель і офіційних осіб", - сказав Рей.

Нагадаємо, у місті Вашингтон чергуватимуть понад 20 тисяч військовослужбовців в день інавгурації обраного президента Джо Байдена.

РБК-Україна писало, що Служба безпеки Конгресу Сполучених Штатів попередила сенаторів про запланованому штурмі Капітолію в день інавгурації.