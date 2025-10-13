"Фаза нуль": Росія запустила новий етап підготовки до ймовірної війни з НАТО, - ISW

Ввечері у п'ятницю, 10 жовтня, уряд Естонії тимчасово перекрив ділянку дороги біля державного кордону між Росією та Естонією після того, як естонські прикордонники помітили в цьому районі невелику групу військовослужбовців РФ без знаків розпізнавання.

Голова Південної префектури Естонської поліції та прикордонної служби Мееліс Саарепуу 11 жовтня повідомив, що уряд з міркувань безпеки закрив ділянку дороги між селищами Варська і Саатсе довжиною майже в кілометр, частина якої проходить через територію Росії.

Саарепуу заявив, що за характером форми військовослужбовців, виявлені особи не були російськими прикордонниками. У Федеральній прикордонній службі РФ інцидент назвали "штатними заходами".

Війна близько?

12 жовтня міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що російські війська діють "дещо більш рішуче і помітно, ніж раніше". Водночас, він назвав перебільшенням повідомлення про те, що ситуація на кордоні стає дедалі більш напруженою.

Крім того, Тсахкна зазначив, що уряд планує в майбутньому повністю припинити використання зазначеної дороги, оскільки вже існують або будуються альтернативні маршрути в обхід території Росії.

В Інституті вивчення війни нагадали, що повідомлення про групу російських військовослужбовців біля території Естонії з’явилися на тлі порушення військовими літаками РФ повітряного простору Естонії 7 і 19 вересня. Крім того, Росія нещодавно посилила свої приховані та відкриті атаки проти Європи.

На думку аналітиків, РФ вступила у т.зв. "Фазу нуль" - етап формування інформаційно-психологічних умов як підготовчої стадії перед початком імовірної відкритої війни з країнами НАТО в майбутньому.

"Ця подія є першим випадком, коли ISW спостерігає "маленьких зелених чоловічків" (евфемізм, який Кремль використовує для позначення військових РФ у формі без розпізнавальних знаків), що діють поблизу держави НАТО в контексті кампанії "Фаза нуль", - зазначається у звіті ISW.

Що таке "Фаза нуль"

Phase Zero (укр. "Фаза нуль" - етап формування інформаційно-психологічних умов) - поняття у військовій стратегії США та НАТО, що описує підготовчу стадію перед початком відкритих бойових дій.

Йдеться про період, коли противник ще не воює фізично, але вже створює потрібні умови для майбутньої операції - насамперед через інформаційний, політичний, економічний та психологічний вплив.

На цьому етапі "підготовки середовища", держава або коаліція:

поширює наративи у медіа для виправдання майбутніх дій;

впливає на громадську думку у цільових країнах;

проводить кібератаки, дезінформаційні кампанії та економічний тиск;

дестабілізує політичні системи або послаблює довіру до влади;

створює умови, за яких відкриті воєнні дії виглядатимуть "неминучими" або "виправданими".

Росія активно використовувала Phase Zero перед вторгненням в Україну у 2014 та 2022 роках: через пропаганду, фейки про "утиски російськомовних", кібератаки та політичну дестабілізацію.