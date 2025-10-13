"Фаза ноль": Россия запустила новый этап подготовки к вероятной войне с НАТО, - ISW

Вечером в пятницу, 10 октября, правительство Эстонии временно перекрыло участок дороги вблизи государственной границы между Россией и Эстонией после того, как эстонские пограничники заметили в этом районе небольшую группу военнослужащих РФ без опознавательных знаков.

Глава Южной префектуры Эстонской полиции и пограничной службы Меэлис Саарепуу 11 октября сообщил, что правительство из соображений безопасности закрыло участок дороги между поселками Варска и Саатсе длиной почти в километр, часть которой проходит через территорию России.

Саарепуу заявил, что по характеру формы военнослужащих, обнаруженные лица не были российскими пограничниками. В Федеральной пограничной службе РФ инцидент назвали "штатными мероприятиями".

Война близко?

12 октября министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что российские войска действуют "несколько более решительно и заметно, чем ранее". В то же время, он назвал преувеличением сообщения о том, что ситуация на границе становится все более напряженной.

Кроме того, Тсахкна отметил, что правительство намеревается в будущем полностью прекратить использование указанной дороги, поскольку уже существуют либо строятся альтернативные маршруты в обход территории России.

В Институте изучения войны напомнили, что сообщения о группе российских военнослужащих вблизи территории Эстонии появились на фоне нарушения военными самолетами РФ воздушного пространства Эстонии 7 и 19 сентября. Кроме того, Россия недавно усилила свои скрытые и открытые атаки против Европы.

По мнению аналитиков, РФ вступила в т.н. "Фазу ноль" - этап формирования информационно-психологических условий как подготовительной стадии перед началом вероятной открытой войны со странами НАТО в будущем.

"Это событие является первым случаем, когда ISW наблюдает "маленьких зеленых человечков" (эвфемизм, который Кремль использует для обозначения военных РФ в форме без опознавательных знаков), которые действуют вблизи государства НАТО в рамках кампании "Фаза ноль", - говорится в отчете ISW.

Что такое "Фаза ноль"

Phase Zero (укр. "Фаза ноль" - этап формирования информационно-психологических условий) - понятие в военной стратегии США и НАТО, описывающее подготовительную стадию перед началом открытых боевых действий.

Речь идет о периоде, когда противник еще не воюет физически, но уже создает необходимые условия для будущей операции - прежде всего через информационное, политическое, экономическое и психологическое влияние.

На этом этапе "подготовки среды" государство или коалиция:

распространяет нарративы в СМИ для оправдания будущих действий;

влияет на общественное мнение в целевых странах;

проводит кибератаки, дезинформационные кампании и экономическое давление;

дестабилизирует политические системы или ослабляет доверие к власти;

создает условия, при которых открытые военные действия будут выглядеть "неизбежными" или "оправданными".

Россия активно использовала Phase Zero перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах: через пропаганду, фейки об "угнетении русскоязычных", кибератаки и политическую дестабилизацию.