FAVBET з початку повномасштабної війни сплатила до бюджету 15,6 млрд грн

Favbet є одним із найбільших платників податків серед операторів грального ринку.

Ліцензійний оператор Favbet здійснює діяльність на підставі державних ліцензій та є одним із кількох легальних операторів ринку азартних ігор в Україні.

Директор букмекерської компанії Favbet Ігор Сірук наголосив, що своєчасна та повна сплата податків є принциповою позицією компанії.

"Безумовна, своєчасна і повна сплата податків є принциповою позицією Favbet. Упродовж усіх років війни компанія завжди в повному обсязі та в установлені строки сплачувала всі податки, усвідомлюючи їхню суспільну значимість", - зазначив він.