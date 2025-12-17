FAVBET с начала полномасштабной войны уплатила в бюджет 15,6 млрд грн

Favbet является одним из крупнейших налогоплательщиков среди операторов игорного рынка.

Лицензионный оператор Favbet осуществляет деятельность на основании государственных лицензий и является одним из нескольких легальных операторов рынка азартных игр в Украине.

Директор букмекерской компании Favbet Игорь Сирук отметил, что своевременная и полная уплата налогов является принципиальной позицией компании.

"Безусловная, своевременная и полная уплата налогов является принципиальной позицией Favbet. На протяжении всех лет войны компания всегда в полном объеме и в установленные сроки платила все налоги, осознавая их общественную значимость", - отметил он.