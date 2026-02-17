"Фатальні наслідки": МЗС РФ погрожує ЄС через страх морської блокади та втрати флоту

У МЗС РФ натякнули на фатальні наслідки для Євросоюзу через плани обмежити рух російських кораблів.
Як пише РБК-Україна, про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє ТАСС.
Читайте також: Росії буде складно атакувати Україну з моря до весни, - ВМС
Виступаючи перед пропагандистами, Рябков заявив, що кількість країн у Євросоюзі не є перевагою в "небезпечній грі", яку нібито затіяв Захід. Він самовпевнено нагадав про "немалий досвід" російського флоту в захисті свободи судноплавства.
Таким чином, в Москві натякнули, що будь-які кроки з обмеження свободи пересування російських військових та торговельних суден стануть "червоною лінією", за якою почнеться некерований конфлікт.
За словами Рябкова, "експерименти" над російською присутністю у світовому океані можуть "погано закінчитися безпосередньо для самих експериментаторів".
Дана заява прозвучала на презентації спеціального випуску журналу "Русская мысль", присвяченого російсько-американським відносинам.
Зазначимо, що багато факторів вказує на те, що у Кремлі серйозно побоюються, що міжнародні санкції та екологічні норми стануть легальним приводом для перекриття ключових морських артерій для їхнього "тіньового флоту".
В Москві чітко розуміють, що вони вже втратили контроль над Балтикою. Ще б пак, після розширення НАТО Балтійське море фактично перетворилося на внутрішнє море Альянсу, де кожен рух російського корабля - як на долоні.
Слова Рябкова про "досвід реалізації заходів на морі" звучать особливо комічно на тлі статистики втрат Чорноморського флоту РФ. Так, за два роки повномасштабного вторгнення російські моряки продемонстрували "унікальну майстерність":
Флагман на дні: Втрата крейсера "Москва" стала символом краху російських морських амбіцій.
Параліч логістики: Великі десантні кораблі окупантів один за одним стають мішенями для українських морських дронів та ракет.
Втеча з Криму: Росіяни були змушені вивести найбільш боєздатні судна з Севастополя, визнавши неспроможність захистити власну головну базу.
Заява Рябкова - це типова спроба Кремля видати бажане за дійсне. Називаючи європейців "експериментаторами", Москва намагається замаскувати власну стратегічну безпорадність.
До речі, 16 лютого, у Виборгу, де знаходиться одна з інфраструктурних точок Балтійського флоту, лунали сирени і стався блекаут.
Нагадаємо, у грудні минулого року безпілотники СБУ атакували російський підводний човен у порту Новоросійська, що стало першим зафіксованим в історії випадком удару дронами по підводному човну.
Крім того повідомлялось, що порт у російському Новоросійську залишається небезпечною локацією для російських кораблів, адже там їх можуть "дістати" українські воїни.