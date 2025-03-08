ua en ru
Сб, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві на куполі одного з храмів Лаври частково завалився хрест, його демонтували

Київ, Субота 08 березня 2025 18:03
UA EN RU
У Києві на куполі одного з храмів Лаври частково завалився хрест, його демонтували Фото: у Києві завалився хрест на одній з церков Лаври (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві частково завалився хрест на одному з храмів Києво-Печерської лаври. Його демонтували рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Держслужби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

"8 березня о 13:05 надійшло повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на куполі одного з храмів частково завалився хрест", - розповіли в ДСНС.

На фотографіях, які опублікувала ДСНС, можна визначити, що йдеться про Церкву Всіх Святих над Економічною брамою. Це храм в складі Києво-Печерської лаври.

"Для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач. Вони піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили його на землю", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Кривому Розі в результаті російського обстрілу постраждав храм. Настоятель зазначив, що одна з російських ракет поцілила просто у будівлю храму. Він не підлягає відновленню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДСНС
NEWS
Зеленський розповів, хто поїде на переговори з США у Саудівську Аравію
Зеленський розповів, хто поїде на переговори з США у Саудівську Аравію
DAILY
"Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону