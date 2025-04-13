Не “русскій мір”: що насправді означає двоголовий орел на Софії Київській
На дзвіниці й Царських воротах Софії Київської є зображення двоголового орла, стосовно якого є спекуляції, що це нібито маркер “русского міра”. Але насправді це не так.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла генеральна директорка заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.
“Росіяни нічого свого не мають, вони все крадуть, як і символ Вселенського Патріархату. Річ у тім, що з останньою спадкоємицею Візантійського двору є Софія Палеолог, яка вийшла заміж за Івана ІІІ, в Московію потрапив династичний знак Палеологів - двоголовий орел”, - сказала Куковальська.
За її словами, колись і Анна Порфірородна (дружина київського князя Володимира, - ред.) привезла королівську корону Володимиру Хрестителю, після чого на монетах його почали зображати у короні. Царські регалії мали право успадкувати лише сини Володимира від його шлюбу з Анною - Борис і Гліб. А сини Володимира від інших жінок не мали такого права.
Коли Борис і Гліб загинули, ніхто з інших синів Володимира не зазіхав на царські регалії. І в Росії, коли померли сини Івана Жахливого (росіяни називають його "Грозним") - онука Софії Палеолог - наступники вже не мали права користуватись двоголовим орлом.
“Але московити, як завжди, порушили усталені світові традиції, узурпувавши цей символ”, - додала Куковальска.
Двоголові орли в Києві
Час від часу символи з двоголовими орлами, які розташовані на пам’ятках архітектури, привертають увагу спільноти як символи “русского міра“. Історики пояснюють, що варто розрізняти, де двоголовий орел є символом колишніх окупантів, а де - знаменом православної церкви. І відповідно знищувати все, що пов'язане із символікою окупації України - це прирівнюватись до варварів, які не заважають на збереження пам'яток і культури.
Нагадаємо, раніше в інтерв’ю РБК-Україна Неля Куковальська розповіла про легендарну бібліотеку Ярослава Мудрого та про те, як росіяни намагаються забрати собі мощі київського князя, які можуть знаходитися в США.