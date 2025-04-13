Де мощі Ярослава Мудрого і чому їх хоче Росія: відповідь із Софії Київської

Мощі стародавнього київського князя Ярослава Мудрого можуть знаходитись в США, але росіяни не полишають спроб заволодіти ними. Це їм потрібно для підтвердження своєї історії.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла генеральна директорка заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.

Вона також зазначила, що в 2023 році президент Володимир Зеленський сказав, що пообіцяв віддати Україні ікону Миколи Мокрого. За її словами, на запитання, чи можуть передати і мощі, музейникам відповіли: "крок за кроком".

“У 2017 році я поїхала в Америку з відеооператором, і той все зафільмував: Герец (Михайло Герец, староста громади церкви, - ред.) чітко розказав, як переносили мощі й ікону до церкви, де вони і зберігалися. Цьому є докази”, - розповіла Куковальська.

Як росіяни "полюють" на мощі Ярослава Мудрого

Мощі Ярослава Мудрого давно не дають спокою росіянам, - це їм вкрай потрібно для привласнення історій.

“Росіяни хотіли викупити мощі Ярослава Мудрого за 2 мільйони доларів, бо їм треба матеріальну основу для підтвердження "своєї історії", чому Володимир Хреститель стоїть біля кремлівської стіни. Це ж ні в які канони історично не вписується. Адже місце і Володимира, і Ярослава тут, у Києві, столиці Руси-України”, - розповідає пані Куковальська.

Гендиректорка "Софії" вважає, що треба повертати своїх героїв, святих, історію, оскільки на цьому стоїть Україна, базуються національна свідомість та ідентичність.

Саркофаг Ярослава Мудрого

У 2009 році в національному заповіднику “Софія Київська” було розкрито саркофаг Ярослава Мудрого. Вчені з України, Швеції, Великої Британії та США тоді заявили про намір відтворити зовнішність київського князя за допомогою сучасних методів комп'ютерної графіки та визначити рік поховання.

Поруч з останками князя було виявлено чоловічий череп і частини жіночого скелета. За словами Нелі Куковальської, шведські вчені впевнені, що там лежить їхня принцеса Інгерда, яка була дружиною Ярослава Мудрого.