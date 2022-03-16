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Фармкомпания Eli Lilly ограничивает поставки лекарств в Россию

Автор: Роман Мирончук

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостанавливает все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также поставки лекарств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Eli Lilly.

В компании отметили, что в РФ будут поставляться только медикаменты, которые необходимы для людей больных раком и диабетом.

"Если мы получим какую-либо прибыль от наших продаж в России, мы пожертвуем ее организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, национальная авиакомпания Южной Кореи Korean Air заморозила все рейсы в города России. Остановлены все пассажирские рейсы и грузовые перевозки.

Мы также писали о том, что из-за санкций беспрецедентного масштаба Россия оказалась на пороге дефолта.

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