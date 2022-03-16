Фармкомпания Eli Lilly ограничивает поставки лекарств в Россию

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостанавливает все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также поставки лекарств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Eli Lilly.
В компании отметили, что в РФ будут поставляться только медикаменты, которые необходимы для людей больных раком и диабетом.
"Если мы получим какую-либо прибыль от наших продаж в России, мы пожертвуем ее организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Напомним, национальная авиакомпания Южной Кореи Korean Air заморозила все рейсы в города России. Остановлены все пассажирские рейсы и грузовые перевозки.
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