Фармкомпания Eli Lilly ограничивает поставки лекарств в Россию

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостанавливает все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также поставки лекарств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Eli Lilly.

В компании отметили, что в РФ будут поставляться только медикаменты, которые необходимы для людей больных раком и диабетом.

"Если мы получим какую-либо прибыль от наших продаж в России, мы пожертвуем ее организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.