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Национальная авиакомпания Южной Кореи заморозила все рейсы в города России

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Вторник 15 марта 2022 05:57
Национальная авиакомпания Южной Кореи заморозила все рейсы в города России Фото: национальная авиакомпания Южной Кореи заморозила рейсы в Россию (facebook.com/KoreanAir.global)
Автор: Владимир Костырин

Южнокорейская национальная и крупнейшая авиакомпания Korean Air временно остановила все свои пассажирские рейсы и грузовые перевозки в Москву и Владивосток в России, а также из этих городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как подтвердили в авиакомпании, такая заморозка рейсов продлится до конца апреля.

Грузовые авиаперевозки с промежуточной посадкой в ​​московском аэропорту также не будут осуществляться.

В Korean Air рассказали также о корректировке маршрутов своих рейсов, чтобы не попадать в воздушное пространство РФ, ссылаясь на "операционные проблемы и проблемы безопасности".

Отмечается, что авиаперевозки из Сеула в Европу будут перенаправлены через Китай, Казахстан и Турцию. Таким образом, время полета будет увеличено до 2 часов 45 минут.

Рейсы из восточных районов США и Канады в Сеул также будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан, и полеты также станут на пару часов дольше.

Ранее сообщалось, что Южная Корея присоединилась к дополнительным санкциям против России в финансовом секторе, и прекратила транзакции с Центральным банком РФ.

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