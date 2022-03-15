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Россия благодаря санкциям стран Запада оказалась на пороге дефолта, - CNN

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Москва, Вторник 15 марта 2022 08:32
Россия благодаря санкциям стран Запада оказалась на пороге дефолта, - CNN Фото: Дефолт в России может наступить в ближайшее время (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Поскольку большая часть мировой экономики отреклась России после того, как захватчики президента Владимира Путина ворвались в Украину, страна находится на пороге дефолта по своим внешним обязательствам. Экономическая блокада и санкции Запада беспрецедентного масштаба явно дают о себе знать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Требуется помощь. Россия обратилась за экономической и военной помощью к Китаю, который держался в стороне во время вторжения в Украину, согласно беседам CNN с двумя официальными лицами США. Неясно, намерен ли Китай оказать России такую помощь, и обе страны отрицают, что Россия делала запрос.

Расчет рублями. Россия угрожает расплатиться с иностранными кредиторами из "недружественных стран" сильно девальвированными рублями. Неуплата или выплата в рублях более 117 миллионов долларов процентных платежей по номинированным в долларах государственным облигациям со сроком погашения в среду будет означать, что Россия объявила дефолт по своему долгу.

Потенциальный захват того, что осталось. Москва также угрожает растущему списку компаний, уходящих из России, заявляя, что их активы могут быть конфискованы государством.

Единственный способ, которым это действительно закончится. Вопрос в конечном счете будет заключаться в том, готовы ли россияне принять свой новый статус глобальных изгоев и отказаться от западных удобств, к которым некоторые привыкли. Путин, очевидно, готов принять эти вещи.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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