Фармкомпанія Eli Lilly обмежує поставки ліків до Росії

Американська фармацевтична компанія Eli Lilly призупиняє всі інвестиції, рекламну діяльність і нові клінічні випробування в Росії, а також поставки ліків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Eli Lilly.
У компанії зазначили, що у РФ будуть поставлятися тільки медикаменти, які необхідні для людей хворих на рак і діабет.
"Якщо ми отримаємо будь-який прибуток від наших продажів в Росії, ми пожертвуємо його організаціям, що займаються наданням гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, національна авіакомпанія Південної Кореї Korean Air заморозила всі рейси в міста Росії. Зупинені всі пасажирські рейси та вантажні перевезення.
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