"Фармак" выделил 10 млн грн на борьбу с распространением коронавируса

Всеукраинская благотворительная организация "Благотворительный фонд семьи Жебровских" (правопреемник Благотворительного фонда "Фармак") выделила 10 млн гривен на противодействие распространению коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отмечают, что средства пойдут на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, экспресс-тестов на коронавирус, защитных костюмов и масок, дезинфицирующих растворов для нужд больниц.

"В это сложные для мира и страны время бизнес должен стать надежной опорой для государства и приложить максимум усилий, чтобы предотвратить развитие коронавируса 2019-nCoV (COVID-19). Во всем мире тысячи компаний оказывают посильную помощь в борьбе с этим тяжелым недугом. Сознательные предприниматели сегодня должны думать не о прибыли, а о социальной ответственности. В целом "Фармак" готов под нужды государства освоить выпуск новых для предприятия препаратов, которые могут быть эффективны в борьбе против пандемического заболевания, в пределах технологических возможностей и в минимальные сроки", - заявила председатель наблюдательного совета АО "Фармак" Филя Жебровская.

В компании также отмерили, что сегодня крайне важно придерживаться рекомендаций Минздрава относительно уменьшения влияния и передачи вирусной инфекции, чтобы снизить вероятность заражения и распространения коронавируса.

Напомним, всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на коронавирус, из них исследуют 42.

В Черновицкой ОГА сообщили, что по состоянию на 17 марта у всех пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19 температура тела в пределах нормы.