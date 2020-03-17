ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав получил 140 подозрений на коронавирус, сейчас 42 образца исследуют

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 11:48
Минздрав получил 140 подозрений на коронавирус, сейчас 42 образца исследуют
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 17 марта в Украине 7 случаев заражения коронавирусом

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на коронавирус, из них исследуют 42. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Вместе с тем, по состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

"Всего с начала 2020 году в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случая - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, коронавируса нет, 42 - исследуется)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицков ОГА сообщили, что по состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19 температура тела в пределах нормы.

Добавим, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады заявил, что инфекционных коек в больницах будет недостаточно, в случае массового заражения украинцев коронавирусом. Ляшко заявил, что Минздраву нужно знать, как перепрофилировать другие учреждения здравоохранения в случае массового заражения украинцев коронавирусом.

В финкомитете Рады разъяснили отмену штрафов по потребительским кредитам Приднестровье ввело чрезвычайное положение из-за коронавируса
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь