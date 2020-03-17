"Фармак" виділив 10 млн грн на боротьбу з поширенням коронавірусу

Всеукраїнська благодійна організація "Благодійний фонд родини Жебрівських" (правонаступник Благодійного фонду "Фармак") виділила 10 млн гривень на протидію поширенню коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії відзначають, що кошти підуть на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів, експрес-тестів на коронавірус, захисних костюмів і масок, дезінфікуючих розчинів для потреб лікарень.

"У ці складні для світу і країни час бізнес повинен стати надійною опорою для держави та докласти максимум зусиль, щоб запобігти розвиток коронавірусу 2019-nCoV (COVID-19). У всьому світі тисячі компаній надають посильну допомогу в боротьбі з цією важкою недугою. Свідомі підприємці сьогодні повинні думати не про прибутки, а про соціальну відповідальність. В цілому "Фармак" готовий під потреби держави освоїти випуск нових для підприємства засобів, які можуть бути ефективні в боротьбі проти пандемічного захворювання, в межах технологічних можливостей і в мінімальні терміни", - заявила голова наглядової ради АТ "Фармак" Філя Жебровська.

У компанії також відміряли, що сьогодні вкрай важливо дотримуватися рекомендацій МОЗ щодо зменшення впливу та передачі вірусної інфекції, щоб знизити ймовірність зараження і поширення коронавірусу.

Нагадаємо, всього з початку 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 140 повідомлень про підозру на коронавірус, з них досліджують 42.

У Чернівецькій ОДА повідомили, що станом на 17 березня у всіх пацієнтів з підтвердженим коронавірусом COVID-19 температура тіла в межах норми.