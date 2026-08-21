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"Фантоми" повертаються на українські дороги: коли це станеться

13:08 21.08.2026 Пт
2 хв
Глава МВС розкрив терміни
aimg Юлія Капітонова
"Фантоми" повертаються на українські дороги: коли це станеться Фото: Про нові зміни на дорогах України вже відомо (mvs.gov.ua)
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Найближчим часом патрульні автомобілі "Фантом" знову запрацюють на дорогах України для ефективного виявлення порушників ПДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Івана Вигівського під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами міністра, "Фантоми" знову повернуться до роботи вже в серпні 2026 року.

Йдеться про спеціальні патрульні автомобілі, які на перший погляд нічим не відрізняються від звичайних машин, однак фіксують порушення швидкості на дорогах.

"Фантоми" працювали лише близько місяця до початку повномасштабного вторгнення.

Та навіть за такий короткий період поліцейські встигли притягнути до відповідальності понад 26 тисяч водіїв за перевищення швидкості.

Вигівський звернув увагу на те, що до початку війни таких автомобілів було небагато.

Глава МВС також підтвердив, що в серпні на українські дороги повернуться щонайменше три "Фантоми", однак з часом їх кількість зростатиме.

Що стосується камер контролю швидкості, то наразі встановлено 60 таких пристроїв.

"Водночас, щоб перекрити всі аварійні ділянки в Україні, потрібно ще близько 600 таких камер", - наголосив Вигівський.

Раніше РБК-Україна попереджало водіїв, що в Україні запрацюють 50 нових камер автофіксації - локації вже відомі.

Також нещодавно президент Володимир Зеленський дав доручення РНБО й Кабміну щодо посилення покарання за порушення ПДР.

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