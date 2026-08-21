"Фантомы" возвращаются на украинские дороги: когда это произойдет

В ближайшее время патрульные автомобили "Фантом" снова заработают на дорогах Украины для эффективного обнаружения нарушителей ПДД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Ивана Выговского во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам министра, "Фантомы" снова вернутся к работе уже в августе 2026 года.

Речь идет о специальных патрульных автомобилях, которые на первый взгляд ничем не отличаются от обычных машин, однако фиксируют нарушение скорости на дорогах.

"Фантомы" работали всего около месяца до начала полномасштабного вторжения.

И даже за столь короткий срок полицейские успели привлечь к ответственности более 26 тысяч водителей за превышение скорости.

Выговский обратил внимание на то, что до начала войны таких автомобилей было немного.

Глава МВД также подтвердил, что в августе на украинские дороги вернутся, по меньшей мере, три "Фантома", однако со временем их количество будет расти.

Что касается камер контроля скорости, то пока установлено 60 таких устройств.

"В то же время чтобы перекрыть все аварийные участки в Украине, нужно еще около 600 таких камер", - подчеркнул Выговский.