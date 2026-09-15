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"Фантоми" планують запустити ще у двох областях України

17:49 15.09.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Патрульні автомобілі "Фантом" (facebook.com_patrolpolice.gov.ua)

Кількість "Фантомів" на українських дорогах збільшиться. На Львівщині та Дніпропетровщині з'являться нові cпецавтомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

"Фантоми" на Львівщині і Дніпропетровщині

Мережу спецавтомобілів "Фантом" планують розширити, а їхню кількість - збільшити. Після цього патрульна поліція визначить регіони, де їхня робота буде найбільш необхідною, каже Білошицький.

"Так, дійсно, в планах, які вже були оголошені міністром внутрішніх справ, це розширення мережі і збільшення кількості транспортних засобів "Фантом", - уточнив він.

Білошицький додав, що "Фантоми" обов’язково планують залучити у:

  • Львівській,
  • Дніпропетровській областях.

Також розглядається можливість посилення роботи таких автомобілів на Київщині.

Проте остаточні рішення щодо розширення присутності "Фантомів" у регіонах України оголосять пізніше.

Раніше РБК-Україна писало, що, за словами глави МВС Івана Вигівського, "Фантоми" знову повернуться до роботи вже в серпні 2026 року.

Також стало відомо, що протягом 1 вересня на території Києва та Київської області працювали спеціальні автомобілі "Фантом". За підсумками роботи систем було оформлено 1799 постанов.

Крім того, спецавтомобілі поліції "Фантом" у Києві та на Київщині за перші шість днів роботи зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму.

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