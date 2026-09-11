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Понад 7 тисяч порушень за шість днів: як "Фантоми" працюють на дорогах Києва

20:05 11.09.2026 Пт
2 хв
Екіпажі спецавтомобілів безпосередньо зупинили 55 водіїв за грубі порушення ПДР
aimg Валерій Ульяненко
Понад 7 тисяч порушень за шість днів: як "Фантоми" працюють на дорогах Києва Фото: спецавтомобіль поліції "Фантом" (t.me/OBiloshytskiy)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Спецавтомобілі поліції "Фантом" у Києві та Київській області за перші шість днів роботи зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

За перші шість днів патрулювання три спеціальні автомобілі "Фантом" в автоматичному режимі зафіксували 7 012 фактів перевищення швидкості. Зокрема, правоохоронці виявили чимало випадків небезпечного розгону понад норму на 50 км/год і більше.

Окрім автоматичної фіксації, екіпажі патрульної поліції безпосередньо зупинили 55 водіїв за грубі порушення ПДР. Серед них - проїзд на заборонний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної смуги, виїзд на зустрічну смугу та нехтування правилами проїзду перехресть.

Як працює "Фантом"

"Фантом" може фіксувати автомобілі у попутному та зустрічному напрямках, під час руху самого автомобіля та коли автомобіль із комплексом стоїть. Тож водієві вже недостатньо пригальмувати лише після того, як він побачив патрульну машину", - зазначили в МВС.

У відомстві наголошують, що на "Фантомах" несуть службу патрульні у форменому одязі та зі службовими посвідченнями. Вони мають повне право зупиняти автомобілі порушників та оформлювати протоколи безпосередньо на місці події.

У МВС підкреслюють, що робота таких систем орієнтована не на збільшення кількості виписаних штрафів, а на профілактику аварійності на дорогах.

"Головне завдання використання "Фантомів" не збільшення кількості постанов, а формування сталої звички дотримуватися Правил дорожнього руху, зменшення кількості ДТП та збереження людських життів", - підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, 31 серпня у Києві та Київській області запрацювали три спеціальні патрульні автомобілі "Фантом".

Крім того, з 20 серпня в Україні запрацювали 50 нових камер автофіксації. Шість із них встановили на Київщині - на дорогах Н-01, Р-69, Н-07, М-01-01 та М-07. Зокрема, камери контролюють рух у напрямку Леонівки, Київської ГЕС, Гоголева, Броварів та Києва.

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