"Фантомы" планируют запустить еще в двух областях Украины

Число "Фантомов" на украинских дорогах увеличится. На Львовщине и Днепропетровщине появятся новые спецавтомобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в эфире телеканала "Мы - Украина".
Сеть спецавтомобилей "Фантом" планируют расширить, а их количество - увеличить. После этого патрульная полиция определит регионы, где их работа будет наиболее необходима, говорит Белошицкий.
"Да, действительно, в планах, которые уже были объявлены министром внутренних дел, это расширение сети и увеличение количества транспортных средств "Фантом", - уточнил он.
Белошицкий добавил, что "Фантомы" обязательно планируют привлечь во:
Также рассматривается возможность усиления работы таких автомобилей в Киевской области.
Однако окончательные решения по расширению присутствия "Фантомов" в регионах Украины объявят позже.
Ранее РБК-Украина писало, что, по словам главы МВД Ивана Выговского, "Фантомы" снова вернутся к работе уже в августе 2026 года.
Также стало известно, что 1 сентября на территории Киева и Киевской области работали специальные автомобили "Фантом". По итогам работы систем было оформлено 1799 постановлений.
Кроме того, спецавтомобили полиции "Фантом" в Киеве и Киевской области за первые шесть дней работы зафиксировали более 7 тысяч нарушений скоростного режима.