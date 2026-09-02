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У Києві та області "Фантоми" за день зафіксували 1799 порушень правил дорожнього руху

10:47 02.09.2026 Ср
1 хв
Що показала робота "Фантомів"
aimg Анастасія Никончук
У Києві та області "Фантоми" за день зафіксували 1799 порушень правил дорожнього руху Фото: поліція (Telegram-канал начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького)
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За один день спеціальні автомобілі "Фантом" зафіксували тисячі порушень правил дорожнього руху у Києві та Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Telegram.

Автоматична фіксація

Протягом 1 вересня на території Києва та Київської області працювали спеціальні автомобілі "Фантом". Їхнє обладнання автоматично фіксувало порушення правил дорожнього руху.

За підсумками роботи систем було оформлено 1799 постанов. Усі вони пов'язані з порушеннями правил дорожнього руху, які вдалося зафіксувати в автоматичному режимі.

Таким чином, за добу кількість винесених ухвал досягла майже 1,8 тисячі.

Фіксація проводилася за допомогою автомобілів "Фантом", призначених для автоматичного контролю за дотриманням правил дорожнього руху.

Водіїв закликали бути уважнішими

Водіям нагадали про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху та відповідально ставитися до керування автомобілем.

Нагадуємо, що у Києві в соцмережах вранці 2 вересня почали поширюватися повідомлення про стрілянину в районі Березняків. Очевидці публікують відео, на яких, за їхніми словами, видно наслідки того, що сталося. Попередньо інцидент стався вночі біля будинку на вулиці Юрія Шумського, 10. На місці помічено правоохоронців, які продовжують працювати.

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