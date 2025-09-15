Фантастичний стрибок: Дюплантіс втретє став чемпіоном світу і знову переписав історію

Шведський легкоатлет Арман "Мондо" Густав Дюплантіс підтвердив статус головної зірки сучасної легкої атлетики. На чемпіонаті світу в Токіо 25-річний стрибун із жердиною здобув третє золото у кар’єрі та встановив 14-й світовий рекорд.
Про результати змагань повідомляє РБК-Україна.
У фіналі світової першості Дюплантіс взяв висоту 6,30 м з третьої спроби. Цей результат став найкращим в історії легкої атлетики та дозволив йому знову переписати рекордні таблиці.
Загалом швед вже 14 разів оновлював світовий рекорд у стрибках із жердиною.
Дюплантіс послідовно піднімає планку упродовж усього 2025 року. У лютому на змаганнях у французькому Клермон-Феррані він перевершив позначку 6,27 м під час критого сезону.
Згодом на домашньому турнірі “Bauhaus Gala” у Швеції спортсмен піднявся на 6,28 м.
Через два місяці у Будапешті встановив нове досягнення - 6,29 м.
А виступ у Токіо став кульмінацією сезону, де з третьої спроби він узяв висоту 6,30 м.
Ця перемога стала для Дюплантіса третьою на чемпіонатах світу.
Раніше він вигравав золото у 2022 та 2023 роках, підтверджуючи повну домінацію в дисципліні. Жоден інший спортсмен нині не наближається до результатів шведа.
Окрім спортивного визнання, кожен новий світовий рекорд приносить Дюплантісу 100 тисяч доларів призових.
У 2025 році він уже чотири рази перевищував власні досягнення, що забезпечило йому додаткові 400 тисяч доларів.
Раніше ми повідомляли, як Ярослава Магучіх відхилила пропозицію перейти до збірної Катару.
Також читайте, як Магучіх побила рекорд Левченко та виграла етап Діамантової ліги у польській Сілезії.