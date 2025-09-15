Фантастичний стрибок: Дюплантіс втретє став чемпіоном світу і знову переписав історію

Новий рекорд - 6,30 м

У фіналі світової першості Дюплантіс взяв висоту 6,30 м з третьої спроби. Цей результат став найкращим в історії легкої атлетики та дозволив йому знову переписати рекордні таблиці.

Загалом швед вже 14 разів оновлював світовий рекорд у стрибках із жердиною.

Дюплантіс послідовно піднімає планку упродовж усього 2025 року. У лютому на змаганнях у французькому Клермон-Феррані він перевершив позначку 6,27 м під час критого сезону.

Згодом на домашньому турнірі “Bauhaus Gala” у Швеції спортсмен піднявся на 6,28 м.

Через два місяці у Будапешті встановив нове досягнення - 6,29 м.

А виступ у Токіо став кульмінацією сезону, де з третьої спроби він узяв висоту 6,30 м.

Третє золото чемпіонату світу

Ця перемога стала для Дюплантіса третьою на чемпіонатах світу.

Раніше він вигравав золото у 2022 та 2023 роках, підтверджуючи повну домінацію в дисципліні. Жоден інший спортсмен нині не наближається до результатів шведа.

Фінансовий бонус

Окрім спортивного визнання, кожен новий світовий рекорд приносить Дюплантісу 100 тисяч доларів призових.

У 2025 році він уже чотири рази перевищував власні досягнення, що забезпечило йому додаткові 400 тисяч доларів.