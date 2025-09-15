UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Фантастичний стрибок: Дюплантіс втретє став чемпіоном світу і знову переписав історію

Арман "Мондо" Густав Дюплантіс (фото: instagram.com/mondo_duplantis)
Автор: Катерина Урсатій

Шведський легкоатлет Арман "Мондо" Густав Дюплантіс підтвердив статус головної зірки сучасної легкої атлетики. На чемпіонаті світу в Токіо 25-річний стрибун із жердиною здобув третє золото у кар’єрі та встановив 14-й світовий рекорд.

Про результати змагань повідомляє РБК-Україна.

Новий рекорд - 6,30 м

У фіналі світової першості Дюплантіс взяв висоту 6,30 м з третьої спроби. Цей результат став найкращим в історії легкої атлетики та дозволив йому знову переписати рекордні таблиці.

Загалом швед вже 14 разів оновлював світовий рекорд у стрибках із жердиною.

Дюплантіс послідовно піднімає планку упродовж усього 2025 року. У лютому на змаганнях у французькому Клермон-Феррані він перевершив позначку 6,27 м під час критого сезону.

Згодом на домашньому турнірі “Bauhaus Gala” у Швеції спортсмен піднявся на 6,28 м.

Через два місяці у Будапешті встановив нове досягнення - 6,29 м.

А виступ у Токіо став кульмінацією сезону, де з третьої спроби він узяв висоту 6,30 м.

Третє золото чемпіонату світу

Ця перемога стала для Дюплантіса третьою на чемпіонатах світу.

Раніше він вигравав золото у 2022 та 2023 роках, підтверджуючи повну домінацію в дисципліні. Жоден інший спортсмен нині не наближається до результатів шведа.

Фінансовий бонус

Окрім спортивного визнання, кожен новий світовий рекорд приносить Дюплантісу 100 тисяч доларів призових.

У 2025 році він уже чотири рази перевищував власні досягнення, що забезпечило йому додаткові 400 тисяч доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Легка атлетика