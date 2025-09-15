RU

Фантастический прыжок: Дюплантис в третий раз стал чемпионом мира и снова переписал историю

Арман "Мондо" Густав Дюплантис (фото: instagram.com/mondo_duplantis)
Автор: Екатерина Урсатий

Шведский легкоатлет Арман "Мондо" Густав Дюплантис подтвердил статус главной звезды современной легкой атлетики. На чемпионате мира в Токио 25-летний прыгун с шестом получил третье золото в карьере и установил 14-й мировой рекорд.

О результатах соревнований сообщает РБК-Украина.

Новый рекорд - 6,30 м

В финале мирового первенства Дюплантис взял высоту 6,30 м с третьей попытки. Этот результат стал лучшим в истории легкой атлетики и позволил ему снова переписать рекордные таблицы.

В общем швед уже 14 раз обновлял мировой рекорд в прыжках с шестом.

Дюплантис последовательно поднимает планку на протяжении всего 2025 года. В феврале на соревнованиях во французском Клермон-Ферране он превзошел отметку 6,27 м во время крытого сезона.

Впоследствии на домашнем турнире "Bauhaus Gala" в Швеции спортсмен поднялся на 6,28 м.

Через два месяца в Будапеште установил новое достижение - 6,29 м.

А выступление в Токио стало кульминацией сезона, где с третьей попытки он взял высоту 6,30 м.

Третье золото чемпионата мира

Эта победа стала для Дюплантиса третьей на чемпионатах мира.

Ранее он выигрывал золото в 2022 и 2023 годах, подтверждая полную доминацию в дисциплине. Ни один другой спортсмен сейчас не приближается к результатам шведа.

Финансовый бонус

Кроме спортивного признания, каждый новый мировой рекорд приносит Дюплантису 100 тысяч долларов призовых.

В 2025 году он уже четыре раза превышал собственные достижения, что обеспечило ему дополнительные 400 тысяч долларов.

