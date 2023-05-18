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"Фантастична посада". Міністр оборони Британії хоче стати наступним генсеком НАТО

Новость на русском →
Четвер 18 травня 2023 21:36
"Фантастична посада". Міністр оборони Британії хоче стати наступним генсеком НАТО Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив зацікавленість у тому, щоб стати наступним генеральним секретарем НАТО, заявивши, що посада є "фантастичною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"Я завжди говорив, що це була б хороша робота. Це робота, яку я хотів би отримати. Але мені подобається і та робота, якою я займаюся зараз. Я маю на увазі, бути міністром оборони британського уряду в період реформ та інвестицій, як і (міністр оборони Німеччини, - ред.) Борис Пісторіус", - заявив він.

Воллес додав, що посада генерального секретаря Північноатлантичного альянсу - "це фантастична робота, і НАТО - неймовірно важлива частина всіх наших цінних паперів".

Зазначимо, що країни-члени НАТО зазвичай ухвалюють рішення про те, хто має стати генеральним секретарем, за закритими дверима.

Відставка Столтенберга

Єнс Столтенберг працює на посаді генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року. Спочатку планувалося, що його повноваження закінчаться 2018 року, але вже двічі їх продовжували на два роки.

У лютому 2022 року Єнса Столтенберга призначили головою Центробанку Норвегії. Він мав очолити його з 1 грудня 2022 року.

Однак невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну термін повноважень Столтенберга було продовжено до 30 вересня 2023 року. При цьому він сам заявляв, що хоче залишити пост генсека НАТО вчасно.

При цьому не виключено, що Столтенберг може залишитись на своїй посаді до квітня 2024 року.

Можливі кандидати на пост генсека НАТО

Видання Politico заявляло, що серед можливих претендентів на пост генсека НАТО розглядаються:

  • голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн,
  • прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте,
  • прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас,
  • прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес,
  • міністр оборони Британії Бен Уоллес,
  • віце-прем'єр-міністр Канади Христя Фріланд,
  • президент Румунії Клаус Йоганніс,
  • президент Словаччини Зузана Чапутова.

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