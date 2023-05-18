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"Фантастическая должность". Министр обороны Британии хочет стать следующим генсеком НАТО

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Четверг 18 мая 2023 21:36
"Фантастическая должность". Министр обороны Британии хочет стать следующим генсеком НАТО Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО, заявив, что должность является "фантастической".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Я всегда говорил, что это была бы хорошая работа. Это работа, которую я хотел бы получить. Но мне нравится и та работа, которой я занимаюсь сейчас. Я имею в виду, быть министром обороны британского правительства в период реформ и инвестиций, как и (министр обороны Германии, - ред.) Борис Писториус", - заявил он.

Уоллес добавил, что должность генеральный секретарь Североатлантического альянса - "это фантастическая работа, и НАТО - невероятно важная часть всех наших ценных бумаг".

Отметим, что страны-члены НАТО обычно принимают решение о том, кто должен стать генеральным секретарем, за закрытыми дверями.

Отставка Столтенберга

Йенс Столтенберг работает на должности генсека НАТО с 1 октября 2014 года. Первоначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, но уже дважды их продлевали на два года.

В феврале 2022 года Йенса Столтенберг назначили главой Центробанка Норвегии. Он должен был возглавить его с 1 декабря 2022 года.

Однако вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину срок полномочий Столтенберга был продлен до 30 сентября 2023 года. При этом он сам заявлял, что хочет покинуть пост генсека НАТО в срок.

При этом не исключено, что Столтенберг может остаться на своем посту до апреля 2024 года.

Возможные кандидаты на пост генсека НАТО

Издание Politico заявляло, что среди возможных претендентов на пост генсека НАТО рассматриваются:

  • глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
  • премьер-министр Нидерландов Марк Рютте,
  • премьер-министр Эстонии Кайя Каллас,
  • премьер-министр Испании Педро Санчес,
  • министр обороны Британии Бен Уоллес,
  • вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд,
  • президент Румынии Клаус Йоганнис,
  • президент Словакии Зузана Чапутова.

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