Фантастична кваліфікація в Монці: Ферстаппен переписав рекорд траси

Результати кваліфікації Гран-прі Італії Формули-1

6 вересня на автодромі Монца відбулася кваліфікація Гран-прі Італії Формули-1, 16-го етапу сезону-2025.

Перша стартова позиція у завтрашній гонці дісталася пілоту "Red Bull" Максу Ферстаппену, який показав рекордний час кола в історії траси - 1:18,792 с.

Цей результат перевершив попереднє досягнення Льюїса Гамільтона (1:18,887), встановлене ще у 2020 році.

Боротьба за топ-3 і розчарування "Ferrari"

Поруч із Ферстаппеном гонку розпочне Ландо Норріс з "McLaren". Його напарник Оскар Піастрі посів третє місце. На другому ряду також опинився Шарль Леклер з "Ferrari", який фінішував четвертим попри великі сподівання місцевих уболівальників.

Льюїс Гамільтон, який цього сезону виступає за Скудерію, показав п’ятий час. Проте через штраф у п’ять позицій, отриманий ще до Гран-прі Нідерландів, семиразовий чемпіон світу стартуватиме лише десятим.

Несподівані результати кваліфікації

У кваліфікації не обійшлося без сенсацій. Молодий пілот "Racing Bulls" Ісак Аджар, який тиждень тому в Зандворті вперше піднявся на подіум, цього разу не зміг подолати навіть перший сегмент.

Також до топ-10 не пройшли обидва боліди "Williams", традиційно сильні на швидкісних трасах, а з боротьби за високі місця вибули обидва гонщики "Alpine" - П’єр Гаслі та Франко Колапінто.

Результати кваліфікації Гран-прі Італії

Макс Ферстаппен ("Red Bull") Ландо Норріс ("McLaren") Оскар Піастрі ("McLaren") Шарль Леклер ("Ferrari") Льюїс Гамільтон ("Ferrari") Джордж Расселл ("Mercedes") Андреа Кімі Антонеллі ("Mercedes") Габріель Бортолето ("Kick Sauber") Фернандо Алонсо ("Aston Martin") Юкі Цунода ("Red Bull")

Далі: Олівер Берман, Ніко Хюлькенберг, Карлос Сайнс, Алекс Албон, Естебан Окон, Ісак Аджар, Ленс Стролл, Франко Колапінто, П’єр Гаслі, Ліам Лоусон.

Коли відбудеться гонка

Гран-прі Італії відбудеться у неділю, 7 вересня. Старт гонки в Монці запланований на 16:00 за київським часом.