Фантастическая квалификация в Монце: Ферстаппен переписал рекорд трассы

Результаты квалификации Гран-при Италии Формулы-1

6 сентября на автодроме Монца состоялась квалификация Гран-при Италии Формулы-1, 16-го этапа сезона-2025.

Первая стартовая позиция в завтрашней гонке досталась пилоту "Red Bull" Максу Ферстаппену, который показал рекордное время круга в истории трассы - 1:18,792 с.

Этот результат превзошел предыдущее достижение Льюиса Гамильтона (1:18,887), установленное еще в 2020 году.

Борьба за топ-3 и разочарование "Ferrari"

Рядом с Ферстаппеном гонку начнет Ландо Норрис из "McLaren". Его напарник Оскар Пиастри занял третье место. На втором ряду также оказался Шарль Леклер из "Ferrari", который финишировал четвертым несмотря на большие надежды местных болельщиков.

Льюис Хэмилтон, который в этом сезоне выступает за Скудерию, показал пятое время. Однако из-за штрафа в пять позиций, полученного еще до Гран-при Нидерландов, семикратный чемпион мира будет стартовать только десятым.

Неожиданные результаты квалификации

В квалификации не обошлось без сенсаций. Молодой пилот "Racing Bulls" Исак Аджар, который неделю назад в Зандворте впервые поднялся на подиум, на этот раз не смог преодолеть даже первый сегмент.

Также в топ-10 не прошли оба болида "Williams", традиционно сильные на скоростных трассах, а из борьбы за высокие места выбыли оба гонщика "Alpine" - Пьер Гасли и Франко Колапинто.

Результаты квалификации Гран-при Италии

Макс Ферстаппен ("Red Bull") Ландо Норрис ("McLaren") Оскар Пиастри ("McLaren") Шарль Леклер ("Ferrari") Льюис Хэмилтон ("Ferrari") Джордж Расселл ("Mercedes") Андреа Кими Антонелли ("Mercedes") Габриэль Бортолето ("Kick Sauber") Фернандо Алонсо ("Aston Martin") Юки Цунода ("Red Bull")

Дальше: Оливер Берман, Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс, Алекс Албон, Эстебан Окон, Исак Аджар, Лэнс Стролл, Франко Колапинто, Пьер Гасли, Лиам Лоусон.

Когда состоится гонка

Гран-при Италии состоится в воскресенье, 7 сентября. Старт гонки в Монце запланирован на 16:00 по киевскому времени.