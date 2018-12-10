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Фанар может отлучить иерархов УПЦ МП за отказ от поместной церкви, - источники

Новости » Политика    10.12.2018 - 10:52
Фанар может отлучить иерархов УПЦ МП за отказ от поместной церкви, - источники
Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (УНИАН)

Варфоломей может пойти на крайние меры в отношении УПЦ Московского патриархата

Вселенский патриарх Варфоломей может отлучить от служения епископов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата за отказ войти в поместную церковь. Об этом говорится материале РБК-Украина "В ожидании Собора: какой будет автокефальная православная церковь в Украине и кто ее возглавит".

В частности, по словам собеседников РБК-Украина в церковных кругах, Константинопольский патриархат может пойти на крайние меры в отношении иерархов УПЦ Московского патриархата. Речь идет о лишении сана и отлучения от служения тех епископов, которые не захотят присоединиться к поместной церкви.

Другой вопрос, что это вряд ли будет принято и исполнено священниками в МП. Такой вариант маловероятен еще и потому, что приведет к резкой эскалации околоцерковной ситуации в Украине, чего на Фанаре пока пытаются избегать. Ранее там показательно решили не разрывать связи с РПЦ после аналогичного решения Москвы.

Напомним, на прошлой неделе Синод УПЦ Московского патриархата запретил своему епископату участвовать в объединительном Соборе, который пройдет в Киеве 15 декабря.

Кроме того, в сообщении Синода говорится, что решения объединительного Собора не будут признаны с их стороны.

 

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