Фанар може відлучити ієрархів УПЦ МП за відмову від помісної церкви, - джерела

Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (УНІАН)

Варфоломій може піти на крайні заходи щодо УПЦ Московського патріархату

Вселенський патріарх Варфоломій може відлучити від служіння єпископів Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату за відмову увійти до помісної церкви. Про це йдеться матеріалі РБК-Україна "В очікуванні Собору: якою буде автокефальна православна церква в Україні та хто її очолить".

Зокрема, за словами співбесідників РБК-Україна в церковних колах, Константинопольський патріархат може піти на крайні заходи щодо ієрархів УПЦ Московського патріархату. Мова йде про позбавлення сану і відлучення від служіння тих єпископів, які не захочуть приєднатися до помісної церкви.

Інше питання, що це навряд чи буде прийнято і виконано священиками в МП. Такий варіант малоймовірний ще й тому, що призведе до різкої ескалації колоцерковної ситуації в Україні, чого на Фанарі поки намагаються уникати. Раніше там показово вирішили не розривати зв'язки з РПЦ після аналогічного рішення Москви.

Нагадаємо, минулого тижня Синод УПЦ Московського патріархату заборонив своєму єпископату брати участь в об'єднавчому Соборі, який пройде у Києві 15 грудня.

Крім того, в повідомленні Синоду сказано, що рішення об'єднавчого Собору не будуть визнані з їх боку.