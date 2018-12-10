Поместная церковь может получить томос 25 декабря или 6 января

Иллюстративное фото (УНИАН)

Томос получат в эти даты, если на объединительном Соборе изберут главу новой церкви

Предстоятель поместной Православной церкви в Украине может получить томос об автокефалии 25 декабря или 6 января. Об этом говорится материале РБК-Украина "В ожидании Собора: какой будет автокефальная православная церковь в Украине и кто ее возглавит".

Отметим, на 15 декабря запланирован объединительный поместный Собор, на котором фактически будет провозглашено создание новой церкви, а также выберут предстоятеля. Предполагается, что после избрания новый глава поместной церкви отправится в Стамбул, где в рамках торжественной процедуры с совместной литургией со Вселенским патриархом Варфоломеем получит томос об автокефалии. Учитывая, что ближайшие служения Варфоломея состоятся 25 декабря и 6 января, томос будет вручен в один из этих дней.

Напомним, ранее директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявил, что повестка дня Объединительного собора включает создание поместной церкви, избрание предстоятеля и утверждение устава.

Он также отметил, что Собор может продлиться от нескольких часов до нескольких суток.