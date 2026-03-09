Фальстарт, емоції чи самозахист? Що стоїть за резонансними заявами Залужного

"Це ви про фальстарт Залужного?", - приблизно так відреагували багато співрозмовників РБК-Україна, коли їх запитали, що вони думають про його гучне інтерв'ю AP.

У ньому було два основних, найбільш розтягнутих моменти. Перший - про "вторгнення" СБУ на командний центр Залужного в Києві у 2022 році. Другий - про те, як політичне керівництво країни в особі Зеленського нібито втрутилося в підготовку плану контрнаступу у 2023 році, що, за версією колишнього Верховного комітету, призвело до його фактичного провалу.

Водночас, за даними РБК-Україна, саме інтерв'ю було записано приблизно за місяць до публікації. І торкалося набагато ширшого кола тем. А рішення висвітлити ці два епізоди прийняла редакція AP.

На благодатному ґрунті інтерв'ю Залужного миттєво проросла густа теорія змови. В першу чергу, це стосувалося питання "чому саме зараз?".

Версія про підготовку до виборів

Один зі співрозмовників Зеленського в команді пояснює раптову активізацію Залужного тим, що в його оточенні нібито почали серйозно готуватися до можливого початку виборчої кампанії.

За словами співрозмовника, одним із тригерів могла стати нещодавня зустріч голови фракції SN Давида Арахамії з керівниками парламентських фракцій та груп, де обговорювалася підготовка нового виборчого законодавства.

"Після цієї зустрічі у представників "Євросолідарності", які, за нашими даними, підтримують зв'язок із Залужним, склалося - радше, хибне - враження, що скоро вибори і що, мол, тут і там і Україна з Росією домовляться. І це враження, очевидно, було на задньому плані в Лондоні. Оточення Залужного побачило, що зараз він трохи випав з інформаційного поля, і, очевидно, вирішило це виправити", - вважає один з обізнаних співрозмовників РБК-Україна з команди Зеленського.

Версію під умовною назвою "Залужний постукав" РБК-Україна почуло від низки інших співрозмовників як при владі, так і не при владі.

Фактор соціології

Відразу троє співрозмовників РБК-Україна також вказали на останні опитування, проведені українськими соціальними компаніями. Вони зафіксували помітне зростання рейтингу довіри до іншого військового - Кирила Буданова, нинішнього керівника ОП.

"Залужний міг помилково сприйняти, що це зростання пішло за його рахунок. Але насправді воно відбулося за рахунок тієї групи людей, яка досі не мала свого чітко визначеного фаворита", - зазначає один зі співрозмовників, який володіє закритою соціологічною інформацією.

Альтернативна версія, яка, однак, не суперечить попередній - Залужний нібито дізнався про очевидний намір Зеленського звільнити його з посади посла та вирішив наздогнати.

Версія про можливу відставку

Є й її дзеркальна версія - своїми прямими коментарями та критикою на адресу свого безпосереднього начальника Залужний хотів спровокувати Зеленського на відставку. У такому разі екс-начальник міг би повернутися до Києва та проводити кампанію, демонструючи відкриту опозицію до влади.

"Провокація Зеленського" - це точно не варіант. Зеленський не ідіот, він розуміє, що в такій ситуації виглядатиме ображеним", - каже один із депутатів-опозиціонерів, який співчуває Залужному.

За його словами, початок президентської кампанії з такими амбіціями завжди ретельно продуманий, а заяви в інтерв'ю AP співрозмовник вважає "схожими на емоції", особливо не розуміючи, коли саме відбудеться запуск кампанії.

Позиція оточення Залужного

Водночас джерело РБК-Україна в оточенні екс-Главкому всі ці версії - хоч "емоції", хоч "провокація", хоч "фальстарт" - категорично відкидає.

"Не було жодної події, що б спровокувала. Але кампанія дискредитації росла і росла". Бо деякий час тому - не зараз - Залужний вирішив, що потрібно реагувати, потрібно відповідати, і активізувався в медіа", - пояснює співрозмовник видання в Залужному районі.

Дійсно, в українському медіапросторі, насамперед у Telegram (але не тільки), за словами нинішнього посла у Великій Британії, планоміри «працюють», здебільшого, в анонімному режимі. Теми для атак найрізноманітніші: від ляпів в управлінні армією у 2022-23 роках до спільних фотографій з неоднозначними ідентичностями, від списань з армійської служби до поганого володіння англійською мовою.

"Довгий час у нього була позиція "хай пишуть". На щастя, він її змінив - його не можна залишати на самоплив", - каже співрозмовник.

За його словами, у майбутньому "Залужного в медіа стане більше".

У Зеленського інтерв'ю розцінили як "неадекватність"

За словами співрозмовника в команді Зеленського, інтерв'ю Залужного там радше розцінили як "неадекватність".

"Ніхто ж не знає достеменно, що він там собі вирішив, але він не поводиться як посол чи генерал, він явно поводиться як політичний кандидат, так його інші й сприймають", - додає співрозмовник.