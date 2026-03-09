Фальстарт, эмоции или самозащита? Что стоит за резонансными заявлениями Залужного

"Это вы про фальстарт Залужного?", - примерно так отреагировали многие собеседники РБК-Украина, когда их спросили, что они думают о его громком интервью AP.

В нем было два основных, самых растянутых момента. Первый - о "вторжении" СБУ на командный центр Залужного в Киеве в 2022 году. Второй - о том, как политическое руководство страны в лице Зеленского якобы вмешалось в подготовку плана контрнаступления в 2023 году, что, по версии бывшего Верховного комитета, привело к его фактическому провалу.

В то же время, по данным РБК-Украина, само интервью было записано примерно за месяц до публикации. И касалось гораздо более широкого круга тем. А решение осветить эти два эпизода приняла редакция AP.

На благодатной почве интервью Залужного мгновенно проросла густая теория заговора. В первую очередь, это касалось вопроса "почему именно сейчас?".

Версия о подготовке к выборам

Один из собеседников Зеленского в команде объясняет внезапную активизацию Залужного тем, что в его окружении якобы начали серьезно готовиться к возможному началу избирательной кампании.

По словам собеседника, одним из триггеров могла стать недавняя встреча главы фракции SN Давида Арахамии с руководителями парламентских фракций и групп, где обсуждалась подготовка нового избирательного законодательства.

"После этой встречи у представителей "Евросолидарности", которые, по нашим данным, поддерживают связь с Залужным, сложилось - скорее, ложное - впечатление, что скоро выборы и что, мол, тут и там и Украина с Россией договорятся. И это впечатление, очевидно, было на заднем плане в Лондоне. Окружение Залужного увидело, что сейчас он немного выпал из информационного поля, и, очевидно, решило это исправить", - считает один из осведомленных собеседников РБК-Украина из команды Зеленского.

Версию под условным названием "Залужный постучал" РБК-Украина услышало от ряда других собеседников как при власти, так и не при власти.

Фактор социологии

Сразу трое собеседников РБК-Украина также указали на последние опросы, проведенные украинскими социальными компаниями. Они зафиксировали заметный рост рейтинга доверия к другому военному - Кириллу Буданову, нынешнему руководителю ОП.

"Залужный мог ошибочно воспринять, что этот рост пошел за его счет. Но на самом деле он произошел за счет той группы людей, которая до сих пор не имела своего четко определенного фаворита", - отмечает один из собеседников, владеющий закрытой социологической информацией.

Альтернативная версия, которая, однако, не противоречит предыдущей - Залужный якобы узнал об очевидном намерении Зеленского уволить его с должности посла и решил догнать.

Версия о возможной отставке

Есть и ее зеркальная версия - своими прямыми комментариями и критикой в адрес своего непосредственного начальника Залужный хотел спровоцировать Зеленского на отставку. В таком случае экс-начальник мог бы вернуться в Киев и проводить кампанию, демонстрируя открытую оппозицию к власти.

"Провокация Зеленского" - это точно не вариант. Зеленский не идиот, он понимает, что в такой ситуации будет выглядеть оскорбленным", - говорит один из депутатов-оппозиционеров, который сочувствует Залужному.

По его словам, начало президентской кампании с такими амбициями всегда тщательно продумано, а заявления в интервью AP собеседник считает "похожими на эмоции", особенно не понимая, когда именно состоится запуск кампании.

Позиция окружения Залужного

В то же время источник РБК-Украина в окружении экс-Главкома все эти версии - хоть "эмоции", хоть "провокация", хоть "фальстарт" - категорически отвергает.

"Не было ни одного события, которое бы спровоцировало. Но кампания дискредитации росла и росла". Потому что некоторое время назад - не сейчас - Залужный решил, что нужно реагировать, нужно отвечать, и активизировался в медиа", - объясняет собеседник издания в Залужном районе.

Действительно, в украинском медиапространстве, прежде всего в Telegram (но не только), по словам нынешнего посла в Великобритании, планомеры "работают", по большей части, в анонимном режиме. Темы для атак самые разные: от ляпов в управлении армией в 2022-23 годах до совместных фотографий с неоднозначными идентичностями, от списаний с армейской службы до плохого владения английским языком.

"Долгое время у него была позиция "пусть пишут". К счастью, он ее изменил - его нельзя оставлять на самотек", - говорит собеседник.

По его словам, в будущем "Залужного в медиа станет больше".

У Зеленского интервью расценили как "неадекватность"

По словам собеседника в команде Зеленского, интервью Залужного там скорее расценили как "неадекватность".

"Никто же не знает точно, что он там себе решил, но он не ведет себя как посол или генерал, он явно ведет себя как политический кандидат, так его другие и воспринимают", - добавляет собеседник.