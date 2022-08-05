Фальшивый "нейтралитет": Кулеба резко ответил на критику от Amnesty International

С чего все началось:

Правозащитная организация Amnesty International обвинила наших бойцов якобы в том, что они ставят под угрозу жизни гражданского населения, размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах с целью отразить российское наступление

Публикация организации вызвала бурную реакцию среди украинцев. Кулеба, со своей стороны, заявил, что Amnesty International стоит прекратить искать баланс между жертвой и преступником и рассказать миру о военных преступлениях России.

Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар заявила, что правозащитную организацию атаковали "тролли", однако это "не ослабит ее беспристрастность".

Ответ Кулебы:

"Возможно, Amnesty International называет меня "толпой" и "троллем", но это не помешает мне сказать, что ее доклад искажает реальность, создает ложную моральную эквивалентность между агрессором и жертвой и усиливает усилия России по дезинформации. Это фальшивый "нейтралитет", а не правдивость", - написал Кулеба.