UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фальшивый "нейтралитет": Кулеба резко ответил на критику от Amnesty International

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Amnesty International обозвала украинцев, которые вступились за своих защитников после скандальной публикации организации, "троллями". Правозащитной организации следовало бы прекратить помогать пропаганде России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

С чего все началось:

Правозащитная организация Amnesty International обвинила наших бойцов якобы в том, что они ставят под угрозу жизни гражданского населения, размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах с целью отразить российское наступление

Публикация организации вызвала бурную реакцию среди украинцев. Кулеба, со своей стороны, заявил, что Amnesty International стоит прекратить искать баланс между жертвой и преступником и рассказать миру о военных преступлениях России.

Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар заявила, что правозащитную организацию атаковали "тролли", однако это "не ослабит ее беспристрастность".

Ответ Кулебы:

"Возможно, Amnesty International называет меня "толпой" и "троллем", но это не помешает мне сказать, что ее доклад искажает реальность, создает ложную моральную эквивалентность между агрессором и жертвой и усиливает усилия России по дезинформации. Это фальшивый "нейтралитет", а не правдивость", - написал Кулеба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация