Фальшивий "нейтралітет": Кулеба різко відповів на критику від Amnesty International

З чого усе почалось:

Правозахисна організація Amnesty International звинуватила наших бійців нібито у тому, що вони ставлять під загрозу життя цивільного населення, розміщують бойову техніку та озброєння у школах та лікарнях з метою відбити російський наступ

Публікація організації викликала бурхливу реакцію серед українців. Кулеба, зі свого боку, заявив, що Amnesty International варто припинити шукати баланс між жертвою та злочинцем й розповісти світові про воєнні злочини Росії.

Генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар заявила, що правозахисну організацію атакували "тролі", однак це "не послабить її неупередженість".

Відповідь Кулеби:

"Мабуть, Amnesty International називає мене "натовпом" і "тролем", але це не завадить мені сказати, що її доповідь спотворює реальність, створює хибну моральну еквівалентність між агресором і жертвою та посилює зусилля Росії з дезінформації. Це фальшивий "нейтралітет", а не правдивість", - написав Кулеба.