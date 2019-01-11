По факту взрыва на шахте в Павлограде открыто дело

Иллюстративное фото (УНИАН)

В результате взрыва метана пострадали 5 человек

По факту взрыва на шахте в Павлограде (Днепропетровская область) 10 января 2019 года открыто дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как отмечается, происшествие произошло вчера на шахте "Герои Космоса" в г. Павлоград, в результате взрыва метана пострадали 5 человек.

"В рамках открытого по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва на шахте "Герои Космоса" под Павлоградом пострадали 5 человек, всего на момент взрыва на участке находилось 15 человек. Как сообщали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие получили ожоги, сейчас 3 человека находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, еще 2 человека находятся в хирургическом отделении, их состояние средней степени тяжести.

Как писало РБК-Украина на шахте "Гвардейская" в Кривом Роге произошла авария, в результате которой один горняк погиб, а другой пострадал.