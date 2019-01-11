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За фактом вибуху на шахті в Павлограді відкрито справу

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 11:54
За фактом вибуху на шахті в Павлограді відкрито справу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Внаслідок вибуху метану постраждали 5 осіб

За фактом вибуху на шахті в Павлограді (Дніпропетровська області) 10 січня 2019 року відкрито справу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Як зазначається, подія сталась вчора на шахті "Герої Космосу" у м. Павлоград, внаслідок вибуху метану постраждали 5 осіб. 

"В рамках відкритого за  ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) кримінального провадження поліція встановлює всі обставини події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху на шахті "Герої Космосу" під Павлоградом постраждали 5 осіб, загалом на момент вибуху на дільниці знаходилось 15 чоловік. Як повідомляли у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, постраждалі отримали опіки, наразі 3 чоловіка перебувають у реанімації у стабільно важкому стані, ще 2 чоловіка знаходяться у хірургічному відділенні, їхній стан середнього ступеня важкості.

Як писало РБК-Україна, на шахті "Гвардійська" у Кривому Розі сталася аварія, у результаті якої один гірняк загинув, а інший - постраждав. 

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