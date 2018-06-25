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Интервью

По факту взрыва в Одессе открыто уголовное производство

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 11:19
Фото: место взрыва в Одессе (od.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Одессе (od.npu.gov.ua)

Полиция квалифицировала взрыв в Одессе как покушение на убийство

По факту взрыва в Одессе, который произошел в ночь на 25 июня 2018 года, полиция открыла уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 и ч.2 п.5 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на данный момент правоохранители устанавливают возможных свидетелей происшествия и принимают меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Фото: место взрыва в Одессе (od.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Приморском районе Одессы в ночь с 24 на 25 июня произошел взрыв легкового автомобиля, припаркованного на улице Троицкой, в результате чего пострадал 25-летний мужчина.

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Теги публикации: Одесса, полиция, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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