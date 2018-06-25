В центре Одессы взорвался автомобиль, есть пострадавший

Взрыв произошел в результате действия устройства, установленного в передней части автомобиля

В Приморском районе Одессы в ночь с 24 на 25 июня произошел взрыв легкового автомобиля, припаркованного на улице Троицкой, в результате пострадал 25-летний мужчина. Об этом сообщила полиция Одесской области в Facebook.

"В результате взрыва пострадал 25-летний местный житель, который в тот момент находился недалеко от машины. Сейчас он госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, установленного в передней части авто.

В то же время, по информации местного издания "Думская", взрыв на пересечении Троицкой и Александровского проспекта прогремел около 23:40, а пострадавший - директор охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко.

"Очевидцы рассказали, что он (Бабенко, - ред.) приехал домой с семьей и охраной на черном Mercedes. Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранения ног", - сообщило издание.

Фото: на месте взрыва в Одессе

В Одессе полицейские проводят проверку по факту взрыва автомобиля В ночь с 24 на 25 июня этого года на территории... Опубликовано Полиция Одесской области Воскресенье, 24 июня 2018 г.

Напомним, 16 июня в Черкассах в результате взрыва автомобиля погиб местный бизнесмен.