Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В центре Одессы взорвался автомобиль, есть пострадавший

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 01:43
Фото: на месте взрыва в Одессе (facebook.com/gunp.odessa)
Фото: на месте взрыва в Одессе (facebook.com/gunp.odessa)

Взрыв произошел в результате действия устройства, установленного в передней части автомобиля

В Приморском районе Одессы в ночь с 24 на 25 июня произошел взрыв легкового автомобиля, припаркованного на улице Троицкой, в результате пострадал 25-летний мужчина. Об этом сообщила полиция Одесской области в Facebook.

"В результате взрыва пострадал 25-летний местный житель, который в тот момент находился недалеко от машины. Сейчас он госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, установленного в передней части авто.

В то же время, по информации местного издания "Думская", взрыв на пересечении Троицкой и Александровского проспекта прогремел около 23:40, а пострадавший - директор охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко.

"Очевидцы рассказали, что он (Бабенко, - ред.) приехал домой с семьей и охраной на черном Mercedes. Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранения ног", - сообщило издание.

 

Фото: на месте взрыва в Одессе

 

В Одессе полицейские проводят проверку по факту взрыва автомобиля В ночь с 24 на 25 июня этого года на территории...

Опубликовано Полиция Одесской области Воскресенье, 24 июня 2018 г.

 

Напомним, 16 июня в Черкассах в результате взрыва автомобиля погиб местный бизнесмен.

В Одесской области завершена спецоперация "Гром", нападавшего на полицейских задержали В Одессе сгорели пять автомобилей
Теги публикации: Одесса, автомобили, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь