За фактом вибуху в Одесі відкрито кримінальне провадження

Поліція кваліфікувала вибух в Одесі як замах на вбивство

За фактом вибуху в Одесі, який стався в ніч на 25 червня 2018 року, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Одеській області.

"Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.15 та ч.2 п.5 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі правоохоронці встановлюють можливих свідків події та вживають заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Фото: місце вибуху в Одесі (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Приморському районі Одеси в ніч з 24 на 25 червня стався вибух легкового автомобіля, припаркованого на вулиці Троїцькій, у результаті чого постраждав 25-річний чоловік.