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За фактом вибуху в Одесі відкрито кримінальне провадження

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 11:19
Фото: місце вибуху в Одесі (od.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху в Одесі (od.npu.gov.ua)

Поліція кваліфікувала вибух в Одесі як замах на вбивство

За фактом вибуху в Одесі, який стався в ніч на 25 червня 2018 року, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Одеській області.

"Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.15 та ч.2 п.5 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі правоохоронці встановлюють можливих свідків події та вживають заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

 

Фото: місце вибуху в Одесі (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Приморському районі Одеси в ніч з 24 на 25 червня стався вибух легкового автомобіля, припаркованого на вулиці Троїцькій, у результаті чого постраждав 25-річний чоловік.

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Теги публікації: Одеса, полиция, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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